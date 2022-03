"Love Island 5". Łzy Iwony w specjalnym odcinku: "Nie nadaję się przed kamery"

W "Love Island" znów czeka nas zwrot akcji! Po niedawnym przeparowaniu uczestnicy myśleli, że mogą na chwilę odetchnąć. Ale nic bardziej mylnego! Do willi niespodziewanie wejdzie piękna prowadząca, Karolina Gilon, a jak wiadomo, to zazwyczaj zwiastuje zmiany. Ponadto w dzisiejszym odcinku kolejna para trafi do kryjówki. Tym razem będą to Julia i Dominik! Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Jak dużo wiesz o nowej edycji "Love Island"? Sprawdź się w naszym quizie! "Love Island": Do willi niespodziewanie wejdzie Karolina Gilon, a Julia i Dominik trafią do kryjówki! Nowy tydzień na Wyspie miłości zacznie się z przytupem! Uczestnicy poczuli spokój po ostatnim przeparowaniu, ale po zaledwie dwóch dniach, w willi ponownie pojawi się Karolina Gilon. Oczywiście uczestnicy, a także widzowie, mogą spodziewać się kolejnego zamieszania i poważnych rozmów w kręgu ognia. Co takiego zaplanowała prowadząca? Tego dowiemy się już dziś wieczorem! Zobacz także: "Love Island 2": Natalia apeluje do fanów! "Zróbcie strajk i protest, żebyśmy wrócili do programu" To jednak nie wszystko. Już dziś zobaczymy kolejną parę w kryjówce. Tym razem szanse na romantyczne chwile sam na sam otrzymali Julia i Dominik. Każdy fan "Love Island" doskonale wie, że ta dwójka naprawdę ma się ku sobie. Julka już od dawna mówiła, że chciałaby spędzić trochę czasu w odosobnieniu. Teraz jej marzenie właśnie się spełniło! I coś czujemy, że będzie bardzo gorąco! Jedna z nowych par, czyli Mika i Kornelia, również bardzo się do siebie zbliżą! Pierwszy pocałunek może być początkiem czegoś poważnego. Jesteście ciekawi jak potoczą się losy wszystkich uczestników - tych w kryjówce i tych poza...