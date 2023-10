Josie i Kuba wygrali 5. edycję "Love Island"! W ich uczucie uwierzyło tysiące fanów programu, którzy swoją sympatię do tej pary, przełożyli na głosy dzięki którym w wielkim finale programu Josie i Kuba mogli sięgnąć po główną wygraną. Teraz przed zwycięzcami show Polsatu wielkie wyzwanie - powrót do rzeczywistości i ważne decyzje dotyczące ich relacji! Jak zatem będą wyglądały ich najbliższe wspólne dni? Poznajcie odpowiedź na to pytanie!

"Love Island 5": Jakie plany mają Josie i Kuba po opuszczeniu "Wyspy Miłości"?

Zwycięzcy 5. edycji "Love Island", Josie i Kuba, będą musieli zmierzyć się z niełatwym wyzwaniem - jak wiadomo, Josie mieszka w Kanadzie, natomiast Kuba w Zakopanem. Jak zatem będą wyglądały ich najbliższe dni po zakończeniu show? Czy każde z nich zdecyduje się na powrót do swojego domu, a może uda im się wszystko pogodzić?

- Będziemy razem! - zaczęła Josie.

Z naszego wideo dowiecie się, gdzie zwycięzcy 5. edycji "Love Island" planują spędzić najbliższy czas! Sprawdźcie nasz materiał powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów!

