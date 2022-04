"Love Island 5": Ania i Włodek chwalą się kolejnym etapem swojego związku! 

Czwarta edycja "Love Island" wzbudza w widzach wiele emocji. Co chwila dochodzi do zaskakujących zwrotów akcji, które odmieniają losy mieszkańców "Wyspy Miłości". Tak się stało również w dzisiejszym odcinku! Do willi weszła Karolina Gilon i rozpoczęła ceremonię przeparowania. Dla kogo był to ostatni dzień na "Wyspie miłości"? To co się wydarzyło, zaskoczyło wszystkich! Zobacz także: "Love Island 4": Awantura uczestniczek mocno podzieliła fanów. Nie wierzyli w to, co widzą! "Love Island": Kto odpadł z programu? Ostatnie dni uczestników 4. edycji "Love Island" były niezwykle burzliwe. Niedawno miała miejsce miedzy innymi bardzo trudna eliminacja. Osoby, które otrzymały najmniej głosów od widzów w głosowaniu online, musiały stanąć przed grupą, która zadecydowała, kto tym razem opuści "Wyspę Miłości". Ze strony chłopaków wybór padł na Monikę. Z kolei Panie zadecydowały, że z "Love Island" pożegna się Bruno. Ta decyzja wzbudziła wiele emocji wśród widzów, ponieważ decydujący głos na Bruna oddała Angelika , która przecież była wcześniej z nim w parze! Zobacz także: "Love Island 4": Fani wściekli na Olę: "Chodząca toksyna"! Nastawia Angelikę przeciwko Adrianowi?! Sporo emocji wzbudziła również wymiana zdań pomiędzy Angeliką i Olą ! Na szczęście w dzisiejszym odcinku dziewczyny wszystko sobie wyjaśniły i zakopały topór wojenny. Nie ulega jednak wątpliwości, że atmosfera na "Wyspie Miłości" zrobiła się bardzo gorąca - ale w minionym odcinku zrobiło się wręcz upalnie. Wszystko przez wejście Karoliny Gilon , która zarządziła przeparowanie! I kiedy wydawało się, że to...