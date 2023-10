3 z 6

Magda Lichota w "Love Island 4"

Magda Lichota to piękna blondynka pochodząca z Katowic, a mieszkająca w Warszawie. 28-latka jest bardzo wymagająca wobec innych, ale przede wszystkim wobec siebie. Uczestniczka stawia na szacunek i szczerość, zawsze mówi to, co myśli. W życiu nie boi się podejmować ryzyka i niekonwencjonalnych decyzji, a więc "Love Island" to program idealny dla niej. Kogo szuka na wyspie miłości?

Ma słabość do wysokich facetów, najchętniej blondynów z tzw. “babyface”. Mężczyzna powinien jej zaimponować i dawać poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim musi być pewny siebie. Jest singielką od prawie 6 lat. Nie wyobraża sobie być z mężczyzną bez ambicji lub takim, który się jej wstydzi. Jest zmęczona szukaniem odpowiedniego partnera, samym randkowaniem i rozmowami na te same tematy.

Pasją Magdy jest muzyka. Uczestniczka liczy, że kiedyś rozpocznie prawdziwą karierę muzyczną.