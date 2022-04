Po sześciu tygodniach widzowie czwartej edycji "Love Island" wybrali zwycięską parę i większością głosów widzów, to Magda i Wiktor zasłużyli na zgarnięcie głównej nagrody. Odkąd tych dwoje związało swoje ścieżki na Wyspie Miłości, żaden z uczestników nie próbował wchodzić im w paradę i choć w innych parach dochodziło do nagłych zwrotów akcji, zawirowań, czy nawet nieoczekiwanych rozstań, Magda i Wiktor wciąż spijali sobie z dzióbków i rozwijali swoją relację. Dziś zwycięzcy "Love Island 4", zgodnie z tym co mówili w programie, po powrocie do Polski zamieszkali razem w Warszawie, a fani bacznie śledzą ich profile w mediach społecznościowych, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w życiu Magdy i Wiktora! Teraz piękna uczestniczka pochwaliła się kolejnym zdjęciem z ukochanym, a ten widok zaparł dech w piersiach internautów. Jak podoba wam się taka rodzinka? "Love Island 4": Magda zachwyciła zdjęciem z Wiktorem Magda i Wiktor na Wyspie Miłości przeżyli wiele pięknych chwil, jednak koniec czwartej edycji "Love Island" to zaledwie początek ich wspólnej przygody. Choć kiedy ta dwójka wygrała kontrowersyjne show, nie wszyscy fani cieszyli się z wyniku, a niektórzy nawet nie wierzyli w ich uczucia , uczestnicy mają się świetnie i poczynają pierwsze, poważne kroki. Zwycięzcy "Love Island 4" zamieszkali razem, a Wiktor poznał już córkę Magdy. Tak, córkę - bo tak blond piękność nazywa swojego uroczego, ukochanego pieska. Jak widać pupil zyskał nowego właściciela, bo ta trójka jest wręcz nierozłączona. Wystarczy popatrzeć na jedno z ostatnich zdjęć, jakie Magda opublikowała na swoim Instagramie. - Pięknie razem wyglądacie 😍 - Rodzinka w komplecie ❤️💑🐶 - Piękni...