"Love Island 4": Arek wziął udział w programie będąc w związku?! "W styczniu minie 8 lat..."

W "Love Island" znowu zwroty akcji i zaskoczenia. Do tej pory to Igor starał się o Oliwię, która pomimo deklaracji, że coś czuje do chłopaka, zdecydowała się związać z Mikołajem. Teraz, gdy do gry weszła przepiękna Magda, role się odwróciły! Oliwia i Igor odbyli poważną rozmowę i wygląda na to, że dziewczyna poczuła dużą zazdrość o Igora, a ten nie ukrywa, że Magda zrobiła na nim wrażenie. Oczywiście nie obyło się bez łez. Zobaczcie również, co sądzą o tej sytuacji fani programu! Zobacz także: Ada z "Love Island" jednak nie została zwolniona z wojska?! Podała prawdziwe powody rezygnacji z programu! "Love Island": Oliwia poczuła zazdrość o Igora! Polały się łzy... Ten tydzień w programie "Love Island" upływa przede wszystkim na zwrotach akcji w relacji Oliwii i Igora. Dziewczyna pomimo deklaracji, że żywi uczucie do chłopaka, postanowiła spróbować stworzyć coś z Mikołajem. Jednak w jednym z ostatnich odcinków, kiedy każdy z uczestników wykonywał seksowne tańce dla płci przeciwnej, Oliwia nie szczędziła czułości... Igorowi. To wyraźnie zabolało Mikołaja, który nie liczy już na to, że uda mu się stworzyć związek z Oliwią. Ale to nie koniec komplikacji. Kiedy na "Wyspie miłości" pojawiła się piękna Magda, panowie oszaleli na jej widok! Igor również nie krył, że jest oczarowany nową Wyspiarką, a to wyraźnie zdenerwowało Oliwię. W ostatnim odcinku, gdy tylko dziewczyna zauważyła, że Igor i Magda rozmawiają sam na sam, postanowiła odbyć z nim poważną rozmowę. Igor: Ja Ci zawsze mówiłem, że będę mówił tak jak jest Oliwia: No i jak jest? I: Podoba mi się ona. O: No i co dalej? I: Nie, no nic. Po prostu prowadziłem z nią normalną konwersację O: I...