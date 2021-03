"Love Island 3": uczestnicy usłyszeli przykrą prawdę! Związek Stelli i Piotra zatrząsł się w posadach?

W "Love Island" prawdziwie zawrzało! Relacje między uczestnikami stają się coraz ściślejsze, a emocje także są wciąż mocniejsze. Po uczestnikach nie widać już dawnego luzu i zaczyna się etap określania uczuć. W końcu Arsen określił się co do osoby, z którą chce pogłębiać relację. Wybrał Angelikę, tym samym sprawiając, że Ania znów zostanie singielką. Dużo emocji wzbudziło także to, że wyspiarze usłyszeli, co tak naprawdę widzowie myślą o uczestnikach. To spowodowało oziębienie wielu relacji... Zera nawet się popłakała, a Piotr i Stella przeżyli swoją pierwszą próbę różnicy zdań.

Piotr jest zły, że Stella uwierzyła opinii fanów, znowu "manipuluje"?

Wizyta Karoliny Gilon w domu miłości zmartwiła uczestników, ale na szczęście okazało się, że nikt dzisiaj nie odpadnie. W zamian za to Karolina przeczytała wszystkim mieszkańcom domu opinie, jakie mają o nich internauci. To, co powiedzieli o Piotrze i Stelli, mocno wzburzyło samego Piotra i wzbudziło niepewność Stelli.

Bawi się jej uczuciami, jak dziecko klockami -ocenili widzowie

Ta opinia wstrząsnęła parą, ale przede wszystkim Stellą, która mocno się zastanowiła nad sugestią widzów. To, że Stella postanowiła przeanalizować słowa internautów, wściekło Piotra, który znanym już widzom sposobem, poważnym tonem skrytykował wątpliwości Stelli. Ona zaś w kółko powtarzała:

Czyny, a nie słowa!

Okazuje się, że jeden komentarz pochodzący od widzów, mocno oziębił relację Stelli i Piotra. Prawda zabolała Piotra, czy raczej nie mógł poradzić sobie z tym, że Stella znów nie słucha jego, tylko innych? Widzowie jakiś czas temu byli bardzo źli na partnera Stelli, za to, że w czasie kłótni, szybko zrobił z niej ofiarę. Wygląda na to, że Piotr znów stosuje tę taktykę!

Zobacz także: "Love Island 3": Piotr już wcześniej znał Karolinę Gilon? Uczestnik show kilka lat temu opublikował ich wspólne zdjęcie!

Stella i Piotr to jedna z najmocniejszych par, jednak czasem słowa ich dzielą.

Mat. prasowe

Piotr reaguje ogromnymi nerwami na jakiekolwiek wątpliwości Stelli.