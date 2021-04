"Love Island 3": Piotrek zdradził, którą z uczestniczek poznał jeszcze przed programem! "Znaliśmy się z imprez"

Wiedzieliście, że Piotrek z "Love Island" jeszcze przed programem znał się z jedną z uczestniczek hitu Polsatu? Domyślacie się kogo poznał zanim wystąpił w trzeciej edycji show? Jeden z najsympatyczniejszych uczestników "Love Island" podczas relacji na InstaStories odpowiedział na pytania internautów o jego znajomość z piękną blondynką, która również pojawiła się w programie.

Finał trzeciej edycji "Love Island" już za nami. Nieco ponad tydzień temu Polsat wyemitował ostatni odcinek programu, który wygrali Caroline i Mateusz. Drugie miejsce zajęli Waleria i Piotrek, którzy nie ukrywali, że w trakcie show narodziło się między nimi prawdziwe uczucie. Jak już wiemy związek Walerii i Piotrka kwitnie i zakochani wciąż utrzymują bliską relację. Finalista "Love Island" podczas ostatniej relacji na InstaStories po raz kolejny zapewnił, że jest z Walerią.

Pytacie o to co chwilę, jesteśmy razem, czujemy się świetnie, jesteśmy w sobie zakochani i to jest szczere- mówił Piotrek.

Uczestnik trzeciej edycji "Love Island" odpowiedział również na pytanie internautów o jego znajomość z Angelą! Okazuje się, że Piotrek i Angela znali się przed programem.

Jeżeli chodzi o Angelę, to znaliśmy się z imprez wspólnych, ale to było kilka lat temu, ostatni raz widzieliśmy się chyba rok temu gdzieś tam na imprezie, a to że ona była w programie było dla mnie szokiem, bo kompletnie o tym wcześniej nie wiedziałem. Otwarcie w programie mówiliśmy, że się kojarzymy, że się znamy z imprez- nie wiem czy to puścili, bo nie oglądałem jeszcze żadnych odcinków- wyznał Piotrek.