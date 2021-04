"Love Island 3": Pierwsze kłopoty w związku Caroline i Mateusza?! Czy ten problem przekreśli ich relację?

Czy Caroline i Mateusz, zwycięzcy 3. edycji "Love Island", będą musieli zmierzyć się z pewną przeszkodą w ich związku? Chociaż na razie są jeszcze bardzo podekscytowani tym, co wydarzyło się przed kilkoma dniami, teraz czeka ich zderzenie z realnym życiem. Jak planują swoje wspólne życie i jaki problem może stanąć na drodze do ich wspólnego szczęścia? W wywiadzie dla jednego z portali internetowych wyjawili, co może popsuć ich związek!

Love Island 3: Caroline i Mateusz opowiedzieli o swoich planach na przyszłość. Obawiają się jednej rzeczy

Caroline i Mateusz decyzją widzów, wygrali 3. edycję programu "Love Island". Para zaskarbiła sobie serca tysięcy fanów, którzy teraz śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zakochani niedawno wrócili do Polski i to właśnie tutaj chcą rozpocząć swoje wspólne życie. Wszystko wskazuje na to, że bardzo poważnie myślą o swojej relacji, jednak jak zdradzili w wywiadzie dla portalu Pomponik.pl, obawiają się pewnej rzeczy, która mogłaby wpłynąć na kryzys w ich związku.

Dziennikarz zapytał parę, co mogłoby być potencjalną przeszkodą dla ich relacji. Wtedy głos zabrała Caroline.

Myślę, że jedyne co, to że ja bym tęskniła za Kanadą i bym chciała znowu wyjechać za granicę. [...] Mieszkałam kiedyś w Europie i mi się to podoba, tylko tęskniłam za moimi koleżankami i kolegami, ale teraz mam to towarzystwo i myślę, że nie będzie z tym problemu - powiedziała Caroline dla portalu Pomponik.pl.

Na szczęście Mateusz jest bardzo otwarty na zmiany i nie widzi problemu, jeśli Caroline chciałaby wrócić do Kanady - on wtedy chętnie pojechałby za nią. Mateusz lubi podróże, dlatego mamy nadzieję, że zakochanym uda się wszystko zgrać i stworzą szczęśliwy związek na długie lata!

Jak na razie para planuje zamieszkać w Polsce. Zakochani z pewnością będą informować swoich fanów o tym, co dzieje się w ich związku za pośrednictwem mediów społecznościowych.