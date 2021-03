W poniedziałkowym odcinku "Love Island 3" pojawiły się dwie nowe uczestniczki - zakręcona Dominika oraz tajemnicza Zera! Druga uczestniczka zdążyła już zrazić do siebie Anię, ponieważ jej partner, Maciej, od razu zapałał do niej wielką sympatią!

"Love Island 3" - nowa uczestniczka to Zera! Rozbije związek Ani i Maćka?

Zera ma 22 lat, ma korzenie bułgarsko-tureckie, ale od urodzenia mieszka w Polsce. Ma 1,57 m wzrostu. Pracuje jako przedstawiciel handlowy. Bardzo lubi imprezować, jak sama mówi, jest jej wszędzie pełno. Szuka faceta, który zapewni jej dużo rozrywek:

Facet, którego szukam, powinien być rozrywkowy, powinien mieć do mnie dużo cierpliwości - mówiła Zera.

Zera od razu powiedziała, że spodobał jej się Maciej. I vice versa:

Jest na maksa w moim typie. Dla mnie bomba - stwierdził Maciek.

Inni uczestnicy radzili Maćkowi, by rzeczywiście zainteresował się Zerą, bo jest... "radośniejsza od Ani". Mężczyzna postanowił więc powalczyć o nową uczestniczkę:

Nie jesteśmy w związku żadnym. Jesteśmy otwarci na poznawanie nowych osób. Z Anią okazujemy sobie uczucie, ale jestem tego typu mężczyzną, że lubię się przytulać, lubię się całować. Nie ukrywam, że mi się podobasz. Mam coś w głowie na punkcie małych, czarnych... Jak najbardziej chciałbym Cię poznać. Z Anią mam dobry kontakt, ale strasznie mieszana jest ta relacja - powiedział w rozmowie z Zerą.

W rozmowie z Walerią przyznał zaś wprost, że to "jej ideał kobiety". Co na to wszystko Anna? Kiedy Zera i Maciej poszli na bok, żeby porozmawiać, dziewczyna pokazała parze środkowy palec! Szykuje się więc spora afera!

A Wam podoba się Zera?

Podoba się Wam Zera?

Tak Zera prezentowała się 4 lata temu.