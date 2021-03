"Love Island 3": Dominika Wróbel nową uczestniczką! Brała udział w innym show, widzowie nie mają dla niej litości! 

Nowa uczestniczka, Dominika miała mocne wejście do "Love Island". Okazało się, że to ona pojawiła się na tajemniczej randce Piotrka! Szybko oczarowała uczestnika, ale on chciał pozostać lojalny wobec Walerii. A kim prywatnie jest nowa uczestniczka? Okazuje się, że ma już za sobą debiut w reality show i wystąpiła w dziewiątej edycji brytyjskiego programu "Ex na plaży" emitowanego na MTV!

Mam na imię Dominika. Mam 24 lata i przyleciałam z Londynu. Na co dzień jestem personalną asystentka, pracuje w SPA i w klubie nocnym. - powiedziała na wstępie Dominika.

"Love Island 3": Dominika Wróbel namieszała na "Wyspie miłości"!

Dominika szybko zdobyła sympatię męskiego grona. Nową uczestniczką od razu zainteresował się Marcin i wygląda na to, że to właśnie na Dominikę czekał.

Pozytywnie ją odebrałem. Mi się podoba. Ja szukam takiej dominującej dziewczyny - powiedział Marcin.

Dziewczyny były zdecydowanie bardziej sceptycznie nastawione do nowej uczestniczki. Najbardziej wymowne było spojrzenie Caroline, co zauważyła sama Dominika. A jak nową uczestniczkę odebrali fani "Love Island"? Okazuje się, że Internauci mają nadzieję, że Dominika szybko odpadnie i uważają ją za "mocno irytującą":

Naprawdę sztuczna i widać, że jakaś taka mało inteligentna! Z wypowiedzi straszny pustostan Ten ton głosu .....🥴🥴 Już mam na nią alergie 🙈😤 Pierwsze wrażenie słabe póki co

Tylko spójrzcie na randkę Dominiki i Piotrka!

Zobacz także: "Love Island": Nowa uczestniczka, Angela Dańczak, z pewnością rozpali zmysły panów na "Wyspie miłości"! Mamy jej gorące zdjęcia!

Na swoim prywatnym koncie na Instagramie Dominika chwali się rewelacyjną figurą i często publikuje zdjęcia w bikini.

Dominika uwielbia podróżować. Na jej Instagramie można zobaczyć mnóstwo relacji z wypraw.

Okazuje się, że Dominika ma już za sobą debiut w reality show "Ex na plaży" 9!