Kolejny odcinek "Love Island", to oczywiście kolejne wielkie emocje! A tych znowu nam dostarczył Maciek, który odbył już kolejną w przeciągu kilku dni bardzo nieprzyjemną rozmowę z Laurą. Tym razem było już naprawdę ostro. Ponadto Islandersi zdecydowali, która z par ma opuścić Wyspę Miłości. Kto pożegnał się z programem? Zobaczcie!

Zobacz także: "Love Island 3". Maciek znów zszokował widzów. Internauci miażdżą uczestnika show Polsatu!

"Love Island": Wyspiarze zdecydowali, kto ma opuścić Wyspę Miłości

W minionym odcinku "Love Island" widzieliśmy wiele romantycznych momentów - randkę Walerii i Piotra, czułe gesty Angeli i Arsena w kryjówce... Ale niestety, po raz kolejny byliśmy również świadkami mocnej wymiany zdań Laury i Macieja! Uczestnik już w ogóle się nie hamował i postanowił w bardzo mocnych słowach powiedzieć, co sądzi o Laurze. Przyznał również, że nie ma zamiaru tworzyć z nią jakiejkolwiek relacji.

Maciek: Może zacznę od tego, że ta gra z Twojej strony nie ma sensu, bo już wyszła, już to wszyscy zauważyli. Naprawdę udawanie dalej nie ma sensu. Laura: Ale jakie udawanie? M: Że coś chcesz w stosunku do mnie. L: To nie jest żadne udawanie, bo ja bym udawała od samego początku, że jestem w tobie ku*wa zakochana! M: Nie musisz tych rzeczy już mówić. Twoje zachowanie i Twój styl bycia to jest po prostu brakiem szacunku i odbijaniem pałeczki w Twoją stronę. Ja cały czas wychodziłem z inicjatywą poznania Ciebie, zainteresowania i spędzania razem czasu. [...] Jesteś dobrą aktorką, ale nie na tyle, żeby tego nie zweryfikować i to wyszło. L: Ty sobie ze mnie chyba jaja robisz?! M: Nie robię sobie jaj i nie ma opcji, żebym cokolwiek z Tobą zbudował. Ja Ci po prostu dziękuję i życzę Ci naprawdę wszystkiego dobrego .

Oczywiście kolejne kontrowersyjne zachowanie Maćka mocno skrytykowali internauci.

- Maciek jest jak żmija - męczy, dusi i zabija 🥴 - Maciek zdobywa pierwsze miejsce ze wszystkich edycji pod względem żenady. - Chłopie żeby mieć takie wymagania to samemu trzeba coś sobą reprezentować! - Maciek! Kolonie dla ciebie się skończyły, masz 30 minut żeby opuścić wyspę miłości, autobus czeka przed willą :)) - piszą fani.

Ale to nie był koniec emocji w dzisiejszym odcinku. Islandersi otrzymali wiadomość, że muszą wytypować jedną z par do opuszczenia show. Wszyscy uczestnicy zapisali imiona uczestników, którzy ich zdaniem nie mają szansy na stworzenie szczęśliwej relacji. Chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że wybór padł na Laurę i Macieja. To właśnie oni mieli 30 minut na spakowanie walizek i opuszczenie willi miłości.

mat. prasowe

Laura i Maciej pożegnali się z programem. Przedtem jednak zaliczyli jeszcze ostrą kłótnię. Myślicie, że będą utrzymywać kontakt po odejściu z show?