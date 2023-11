Prowadzenie lombardu to zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel Kazimierz Barski, jego rodzina, pracownicy oraz klienci, którzy pojawiają się w lombardzie z powodu różnych życiowych zawirowań. Są to zarówno osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak i młode, które zastawiają na kilka dni laptop czy telefon.

Jednym z bohaterów jest Mariusz, w którego życiu w 3. sezonie serialu pojawi się tajemnicza kobieta. Okazuje się, że po 10 latach od ich intymnego spotkania wróci do niego... z córką. Co o niej powiedział? Jak potoczy się dalej jego wątek? Posłuchajcie!

