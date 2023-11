1 z 4

14 września o 21:35 startuje nowy program Polsatu. "Lepiej późno niż wcale" to reality show, w którym zobaczymy dojrzałych gwiazdorów, którzy wyjechali do Azji, aby tam zmierzyć się ze swoimi słabościami. Bohaterowie programu to Karol Strasburger, Piotr Polk, Władysław Kozakiewicz oraz Krzysztof Hanke. Gospodarzem show został Rafał Masny. Dla niektórych może być to zagadkowa postać, dlatego postanowiliśmy przybliżyć jego sylwetkę. Kim jest Rafał Masny? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

