Lenka Klimentová już wróciła do pracy po ciąży i pokazała figurę: "Nie chwalę się formą"

Lenka Klimentowa opublikowała nowe nagranie z synkiem Cristianem. Pokazała, jak trzyma malucha na rękach, tańcząc do viralowej piosenki z TikToka. Na pozór słodkie wideo, przeraziło fanów, którzy nie szczędzili świeżo upieczonej mamie krytyki: Twój syn ma tydzień, a potrząsasz nim jak workiem ziemniaków 😬🥺 Zobaczcie nowe wideo żony Jana Klimenta, które wywołało oburzenie w sieci. Lenka Klimentowa krytykowana za nagranie z dzieckiem: "Biedny maluszek" 1 grudnia spełniło się największe marzenie Klimentów. Urodził się mały Cristian. Lenka i Jan Klimentowie starali się o dziecko aż sześć lat . Szczęśliwa mama i maluch wyszli ze szpitala już po kilku dniach. Odebrał ich dumny Jan Kliment, a mały Cristianek mógł liczyć na urocze powitanie od swoich nowych czworonożnych przyjaciół, które tworzą część rodziny Klimentów. Nagranie niemalże natychmiastowo roztopiło serca fanów. Jednak to, co teraz pokazała w sieci tancerka, wzbudziło ich niepokój. Lenka Klimentowa pokazała, jak radośnie tańczy do hitu Meghan Trainor "Made you look", odważnie trzymając w ramionach synka. Na pozór urocze nagranie, oburzyło komentujących, bo chociaż nie mogą odmówić maluchowi słodkości, to boją się o jego bezpieczeństwo. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Lenka Klimentová (@lenkakliment) Zobacz także: Lenka Klimentowa urządziła pokój dla dziecka i pokazała duży ciążowy brzuszek Lenka Klimentowa z "Tańca z Gwiazdami" pod nagraniem z małym Cristianem napisała: Nasz pierwszy taniec😂🙈😍 I od...