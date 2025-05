Sonia Szklanowska zdobyła popularność jako uczestniczka drugiej edycji popularnego programu telewizyjnego „Hotel Paradise”, emitowanego na antenie TVN7. Dzięki swojej charyzmie, energii i wyjątkowej osobowości zyskała ogromną sympatię widzów i dotarła aż do finału show. Dała się poznać jako ciepła i serdeczna osoba i właśnie tak będzie wspominał ją lektor "Hotelu Paradise".

Wieść o śmierci Soni Szklanowskiej wywołała falę smutku i współczucia. Media społecznościowe zapełniły się kondolencjami i wspomnieniami. Internauci podkreślają jej pozytywną energię, serdeczność i niepowtarzalny urok, który wnosiła zarówno do programu, jak i do życia osobistego. Informację o śmierci uczestniczki udostępniła jej przyjaciółka oraz produkcja "Hotelu Paradise", która pożegnała Sonię wzruszającymi słowami.

Teraz głos zabrał lektor, który poznał Sonię Szklanowską przy okazji programu "Hotel Paradise" i ich drogi zawodowe przecinały się nawet poza murami programu.