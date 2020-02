Lecą gromy na głowę Wiesi z „Sanatorium miłości”! Za co jej się dostało? 

W "Sanatorium miłości" emocje rosną! W nowym odcinku czeka nas scysja między Wiesią i Stenią. Tak wynika przynajmniej z zapowiedzi, którą TVP zamieściła na Facebooku.

Wiesia i Stenia mieszkają w jednym pokoju. Na zwiastunie widzimy, że dochodzi między nimi do spięcia na tle... wagi Wiesi.

a potem dodaje, już do kamery:

Zobaczcie zwiastun:

Na głowę Wiesi natychmiast posypały się gromy. Widzowie mocno krytykują jej zachowanie:

Ja miałam taką "Wiesię" w pokoju sanatoryjnym, coś okropnego. Taka Wiesia może obrzydzic życie.

Wiesia jest przykra... ktoś jej w końcu powinien powiedzieć co myśli i sprowadzić ją na ziemię.

Ta kobieta nie nadaje się do obcowania z ludźmi, ani nie nadaje się do związku. Zresztą sama przyznała, że faceta nie szuka. A więc po co jest w tym programie? Po prostu zrobiła se wakacje w sanatorium. Dla mnie to toksyczna osoba...

Wiesz jaką jej zrobiłaś przykrość, powinnaś ją jak najprędzej przeprosić. Amen

Pani Stenia to święta osoba skoro wytrzymuje taką współlokatorkę - piszą widzowie na profilu "Sanatorium miłości"