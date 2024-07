Natalia Kukulska pojawi się w show "The Voice of Poland" i już we wrześniu będziemy mogli oglądać ją w roli trenerki w programie. Kukulska przyznała szczerze przed kamerą Party.pl, że nigdy nie była zapalonym widzem "The Voice of Poland". Czy to jej przeszkodzi, a może ułatwi zadanie? Co nam powiedziała?

Ja w programie szłam na spontan. Ja w programie jestem nie tylko nową trenerką w zestawie, ale ja przyznam się szczerze, że tego programu wielokrotnie nie oglądałam. Ja nie byłam stały widzem, może trochę wstyd, a może to dobrze, że nie mam gamy utartych zachowań, co powiedzieć, co robić - powiedziała w rozmowie z Party.pl Natalia Kukulska.

Czy Natalia Kukulska sprawdzi się w roli trenerki w "The Voice of Poland"? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Natalia Kukulska - jak się sprawdzi w The Voice of Poland?

