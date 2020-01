Kuba z "Rolnik szuka żony" chciał mieć dziecko z Anią? To dlatego się rozstali?

Nie milkną echa po głośnym rozstaniu Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Para uchodziła za idealną! Rolnik zaczął nawet snuć plany o ślubie... Niestety, teraz Ania ogłosiła, że oboje postanowili zakończyć tę relację. Kobieta zasugerowała, że powodem miało być inne spojrzenie na rodzinę. O co chodzi? Niektórzy twierdzą, że poróżniła ich chęć posiadania dzieci...

Dlaczego Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" rozstali się?

Ania i Kuba poznali się na planie 6. edycji "Rolnik szuka żony". Mężczyzna zaprosił do swojego gospodarstwa tylko dwie kobiety. Jednak bardzo szybko zrozumiał, że to z Anną chce spróbować stworzyć związek. Wydawało się, że ona również bardzo się zaangażowała. Co więcej, Kuba nawiązał też silną więź z jej nastoletnim synem. Obaj świetnie się dogadywali i potrafili przegadać razem wiele godzin.

Niestety, to już przeszłość. Jak poinformowała Ania na swoim Instagramie, ich związek przestał istnieć.

Z uwagi na szacunek dla ludzi, którzy nam bardzo kibicowali i trzymali kciuki za naszą miłość, czuję się zobowiązana do wyjaśnienia, dlaczego od jakiegoś czasu nie zamieszczam zdjęć z Kubą. Nie było to dla mnie łatwe i nadal nie jest, dlatego też wolałam milczeć, ale niestety po programie okazało się, że każdy z nas inaczej rozumie słowo "rodzina,", a że każdy doskonale wie, czego chce i szuka, to nasze drogi się rozeszły - napisała Anna Stelmaszczyk.

Internauci wciąż próbują odnaleźć odpowiedź na pytanie, co dokładnie oznaczają słowa Ani. Dlaczego tak naprawdę rozpadł się ten związek? Jedna z internautek ma nawet swoją hipotezę...

Myślę, że tu chodzi o to, że po prostu Kuba chciał z Anią mieć dziecko... - czytamy w komentarzu.

Myślicie, że to dlatego Kuba i Ania nie są już razem?

tvp/rolnikszukazony

Wyglądali na naprawdę szczęśliwych...