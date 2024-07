Kuba Wojewódzki planuje wesele? Wojewódzki od wakacji sugeruje, że oświadczył się swojej dziewczynie Renacie Kaczoruk i zamierza się wkrótce z nią ożenić. Temat co jakiś czas wraca w programach Wojewódzkiego, choć - jak to w jego show - nie jest traktowany specjalnie poważnie. W ostatnim programie "Kuba Wojewódzki talk-show" showman gościł Dawida Podsiadło. Dziennikarz zapytał, czy to prawda, że Dawid na weselu Kuby Wojewódzkiego zagra za darmo.

Reklama

Kuba Wojewódzki o swoim weselu

Zbliża się wesele? - zapytał Podsiadło. Tak, ja się będę żenił! I ty zagrasz za darmo na moim weselu - cieszył się Wojewódzki.

Kuba zasugerował też, jaką piosenkę koniecznie musi usłyszeć na swoim weselu. A mianowicie tę, którą zaśpiewał w jego programie gwiazdor disco polo Zenek Martyniuk. Co na to Dawid? Zagrał jej kawałek... na puzonie, na którym kiedyś uczył się grać.

Na koniec Wojewódzki stwierdził, że jego ślub to będzie wydarzenie, jakich mało.

Moje wesele będzie przebojem - zakończył program Wojewódzki.

Też uważacie, że ślub Kuby Wojewódzkiego i Renaty Kaczoruk będzie jednym z większych wydarzeń towarzyskich?

Zobacz: Czy Kuba Wojewódzki żartował na temat zaręczyn?

Zobacz także

Kuba Wojewódzki i Dawid Podsiadło w programie Kuby Wojewódzkiego:

w najbliższym odcinku, trójka osób bez poczucia humoruk.

Posted by Kuba Wojewódzki - Król TVN on 1 listopada 2015

Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk na balu TVN

Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk na rowerach: