Udział Kuby w "Rolnik szuka żony" wiązał się z niejedną aferą. Jego była narzeczona próbowała wpłynąć na jego relacje z Anią, nie pomogła również wypowiedź rolniczki, w której powiedziała wprost, że podrywał jej pracownicę. Teraz w sieci pojawiły się nowe szczegóły opisujące tę sytuację.

Nie słabną emocje przed świątecznym odcinkiem "Rolnik szuka żony". Widzowie chcą wiedzieć, jak dalej potoczyły się losy uczestników 10. edycji oraz jak zmieniło się życie ich ulubieńców z poprzednich sezonów. Bohaterowie ostatniej edycji cieszą się rosnącą popularnością i jak się okazuje, wciąż muszą tłumaczyć się z niektórych sytuacji, które miały miejsce w programie. Fani "Rolnika" boją się, że Kuba może skrzywdzić Anię i wciąż nie zapomnieli mu słów rolniczki, że rzekomo miała zauważyć jak flirtuje z jej pracownicą.

Ja tam nikogo nie podrywałem poza Anią, starałem się ją na tyle adorować, na ile starczyło mi odwagi. To był żart, który wywołał falę nienawiści. Z pracownicą Ani rozmawialiśmy o pomidorach, bo chciałem się czegoś więcej dowiedzieć. Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze

W tej kwestii wypowiedziała się również Ania z "Rolnik szuka żony", rzucając na sprawę nowe światło.

Niektórzy widzowie nie mogą zrozumieć, dlaczego Ania tak szybko odpuściła Kubie, a teraz całą sytuację zamienia w żart:

Ania z "Rolnik szuka żony" jeszcze raz postanowiła wyjaśnić sprawę z "podrywem":