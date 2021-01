Grzegorz, Piotr i Seweryn z "Rolnik szuka żony" gwiazdami kolejnego programu! Zobaczcie zdjęcia zza kulis!

Kto razem Grzgorzem Bardowskim wystąpi w specjalnym odcinku programu "Jaka to melodia?"? Okazuje się, że na nagraniach muzycznego show TVP pojawili się również inni uczestnicy uwielbianego przez widzów "Rolnik szuka żony". Ania i Grzesiek Bardowscy opublikowali w sieci nagrania z ostatniej wizyty w Warszawie i pokazali, co działo się na planie "Jaka to melodia?"!

Seweryn, Piotr i Grzesiek w "Jaka to melodia?"

Zaledwie kilka dni temu Ania Bardowska podczas relacji na InstaStories zdradziła, że jej mąż wystąpi w popularnym programie TVP. Ania i Grzesiek przyjacieli wówczas do Warszawy m.in. na nagrania do specjalnego odcinka muzycznego show "Jaka to melodia?".

Grzesiek został zaproszony do pewnego programu telewizyjnego. (...) Będzie to "Jaka to melodia?". To będzie odcinek charytatywny można powiedzieć, a osoba która wygra nie zgarnia nagrody dla siebie, tylko przekazuje ją bardziej potrzebującym - mówiła Anna Bardowska w relacji na Instastories.

Program z udziałem Grześka Bardowskiego zostanie wyemitowany w Walentynki czyli 14 lutego. Zanim jednak show trafi na antenę Ania i Grzesiek opublikowali na swoich kanałach nowe filmy, na których możemy zobaczyć co działo się na planie "Jaka to melodia?". Okazuje się, że na nagraniach programu pojawili się również Seweryn i Piotr z "Rolnik szuka żony"!

Nie było źle- komentuje na nagraniu Piotr.

Pozdrawiamy z planu "Jaka to melodia?"- dodał prowadzący, Rafał Brzozowski.

Zobaczcie filmy Ani i Grześka z wizyty na planie programu "Jaka to melodia?". Na nagraniach będziemy mogli również zobaczyć kulisy wizyty pary w naszej redakcji! :)

Ania i Grzesiek Bardowscy pokazali kulisy wizyty na planie programu "Jaka to melodia".

Okazuje się, że w programie wystąpią rownież Seweryn i Piotr.

Będziecie oglądać? My z pewnością!