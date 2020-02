2 / 8

Mat. prasowe/Polsat

Marta Gałuszewska

Marta Gałuszewska to obiecująca młoda wokalistka o pięknym uśmiechu i charakterystycznych kolorowych włosach, która szturmem podbija polską scenę muzyczną! Zaczynała na ulicach największych miast Polski, a także w trójmiejskich i wrocławskich lokalach. Ulica przerodziła się w wygraną „The Voice of Poland” i kontrakt z dużą wytwórnią muzyczną, a to z kolei przekuło się w platynowy debiutancki singiel „Nie Mów Mi Nie” oraz koncerty w całym kraju.