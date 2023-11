W 11. przedfinałowym odcinku Antek Smykiewicz wcielił się w Roda Stewarta w piosence „Sailing”. Owację na stojąco otrzymał od Małgorzaty Walewskiej.

– No tak wspaniale zrobiłeś głos, z takim wyczuciem, tak delikatnie, tyle serca w to włożyłeś, że naprawdę cofnęłam się do moich lat kilkunastu – powiedziała przewodnicząca jury.