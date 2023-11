Andrzej Młynarczyk wcielił się w Rudiego Schubertha w słynnej „Córce rybaka”.

– Jeżeli chodzi o postać, to co Rudi ma w oku taki właśnie błysk, że on wie, że sobie robi żarty z siebie - wszystko to było. Jeśli chodzi o barwę głosu ja miałem odczucie, nie wiem Małgosiu czy się ze mną zgodzisz, że Rudi Schuberth w tej piosence ma taką jaśniejszą bardziej nosową barwę, ale tak fajnie się to skleiło jakby z całością anturażu, że właściwie nie przeszkadzało mi –ocenił Kacper Kuszewski.