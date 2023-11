1 z 4

Kto wygra "Love Island"?

Łukasz Bajorek próbował stworzyć związek z Mariettą. Dziewczyna nie była jednak nim zainteresowana. Przystojny celebryta odpadł z programu. Nie oznacza to, że nadal jest sam. Okazuje się, że miłość czekała na niego w Polsce. Łukasz niedawno ogłosił na Instagramie, że spotyka się ze swoją koleżanką, z którą poznał się... w "Love Island"!

Po programie poleciałem do Warszawy i zaproponowałem Alex, żebyśmy się spotkali. Dużo rozmawialiśmy. Wyznaliśmy sobie, że byliśmy sobą zainteresowani i postanowiliśmy spróbować stworzyć jakieś uczucie poza willą. Mamy cały czas kontakt. Piszemy, dzwonimy do siebie, a w najbliższy weekend mamy się spotkać. Już nie możemy się doczekać - zdradził nam Łukasz.

Spytaliśmy Łukasza o jego typy, co do zwycięzców "Love Island". Zobaczcie, co nam powiedział!

Wcześniejszym moim typem byli Monika z Pawłem, jednakże odpadli z programu. Teraz typuję, że wygra Marietta z Frankiem. Dlaczego? Uważam, że widzowie bardzo polubili szczególnie Mariettę, od dłuższego czasu jest ich "pupilką". Jest spokojna, miła. A że wykazała zainteresowanie Frankiem, od razu został on zaakceptowany przez widzów. Dodatkowo myślę, że ujawnienie informacji na temat jego dawnej choroby stawia go w dość dobrej pozycji. Ludzie lubią bowiem dobre zakończenia. Mogę się mylić oczywiście, ale takie są moje odczucia - powiedział nam Łukasz Bajorek.

