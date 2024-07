„Oskarżą mnie o oszustwo i spisek! Taka była moja pierwsza myśl, kiedy usłyszałem, że to ja wygrywam!" – tak o swoim triumfie w szóstej edycji show „Taniec z gwiazdami. Dancing with the Stars” mówi „Party” Robert Wabich (49). A potem żartuje, że zwycięstwo zawdzięcza... wędkarzom i temu, że finał programu zbiegł się z ich zawodami.

Koledzy wędkarze powiedzieli mi, że po zawodach włączą telewizor na moją część i będą oglądać, jak tańczę. I tak zrobili. Większość pewnie też wysłała na mnie SMS. A w końcu tańczącego wędkarza w Pol- skim Związku Wędkarskim jeszcze nie mieliśmy, a jest nas ponad kilkaset tysięcy. Zawsze ostrzegałem, że nie należy nas lekceważyć, i proszę, miałem rację! Prawdopodobnie wygrałem program dzięki kolegom po kiju – śmieje się Wabich.

Robert Wabich wygrał zasłużenie?