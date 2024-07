1 z 8

Robert Wabich wygrał szóstą edycję "Tańca z Gwiazdami"! W parze z Hanną Żudziewicz pokonał Olgę Kalicką z Rafałem Maserakiem. To były naprawdę wielkie emocje, bo do końca nie było wiadome, kto wygra show. Robert Wabich okazał się prawdziwym "czarnym koniem" i swoim tańcem przekonał widzów, że to właśnie on powinien wygrać!

Wabich w "Tańcu z Gwiazdami" pokazał żonę - ukochana Roberta Wabicha siedziała wśród innych gości i z całego serca mu kibicowała! Kiedy Paulina Sykut i Krzysztof Ibisz ogłosili zwycięzcę, żona Wabicha podbiegła do ukochanego i uściskała go z całej siły!

Gratulujemy Robertowi Wabichowi i Hani Żudziewicz jeszcze raz! Zobaczcie w galerii zdjęcia żony Roberta!

