Justyna Gajczak i Weronika Curyło z drużyny Marii Sadowskiej zmierzyły się z piosenką "This world" Selah Sue. Dalej przeszła Justyna Gajczak, Tomson i Baron ukradli Weronikę Curyło.

Gdyby wstawić wasz występ do The Voice UK albo The Voice America, to absolutnie nikt by się nie zorientował, że jesteśmy w innym kraju. I nie będę czepialski w stosunku do Was. Ponieważ obiecałem, że nie będę unikał wyborów to wskazałbym na Weronikę - zaczął Andrzej Piaseczny.