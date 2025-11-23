Kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony" za nami! Do końca 12. edycji zostało już niewiele czasu, a uczestnicy po tym jak dokonali wyboru, w końcu udali się na rewizyty. Nie obyło się bez stresujących sytuacji, ale wszystkie spotkania zakończyły się poważnymi deklaracjami. U Krzysztofa sielanka przeplatana drobnymi uwagami Agnieszki, a u Rolanda Karolina nadal deklaruje, że nie powinni się spieszyć i daje im czas na to, aby się poznali. Z kolei Gabryś jest oczarowany Weroniką, a Arkadiusz już został zaakceptowany przez rodzinę i bliskich Julii.

Krzysztof z "Rolnik szuka żony" po wizycie w Londynie został zaakceptowany przez brata Agnieszki

Krzysztof z "Rolnik szuka żony" po tym, jak Agnieszka opuściła jego gospodarstwo zdecydował się odwiedzić ją w Londynie. Para spędziła miło wspólnie czas, a Agnieszka starała się oprowadzić Krzyśka po największych atrakcjach.

Ja byłem u Agnieszki po dwóch tygodniach. Oprowadziła mnie wszędzie. Pokazała, jak tam żyje, gdzie mieszka, jak pracuje. fajny czas był. powiedział Krzysztof

Widać, że bawili się doskonale, ale przyszedł też czas na rewizytę. Wybranka rolnika zdecydowała, że najpierw Krzysztof pozna jej brata i bratową. Ich wspólna rozmowa przyniosła wiele nowych informacji, bo brat Agnieszki zdradziła, że ona już od jakiegoś czasu myśli o powrocie do Polski, a z kolei Krzysztof powiedział wprost, że on chciałby być głównym powodem jej decyzji o powrocie.

Ja mu powtarzam to, że wzięłam udział w programie, to nie znaczy, że decyzja należy tylko do Krzysztofa. Ja też go muszę poznać, wiedzieć, jakim jest człowiekiem. - wyznała Agnieszka, podkreślając, że jej zdanie też jest ważne

Brat Agnieszki nie ukrywa, że polubił Krzysztofa i uważa, że razem stworzyliby fajną parę, bo pasują do siebie.

Wydaje się bardzo fajny chłopak. W miarę inteligentny, naturalny. Myślę, że jest spoko. (...) Ja ją będę zachęcał, bo Krzysiek jest polskim rolnikiem, normalnym chłopakiem. Wiem, że na pewno jej nie skrzywdzi. - powiedział brat Agnieszki

Potem przyszedł czas na randkę i Agnieszka zaplanowała, że wybiorą się na łódkę. Przy okazji wytknęła Krzyśkowi, że nie posprzątał w aucie, a potem mówiła mu, jak powinien wiosłować, co nieco go zaskoczyło. Ostatecznie doszli do porozumienia, a wybranka rolnika przyznała, że "może mu oddać stery". Z kolei Krzysztof niemal codziennie przypomina Agnieszce, że może się przeprowadzić i bardzo poważnie myśli o ich relacji. A jak to ocenia Agnieszka?

Jeśli będę w nim widziała mężczyznę mojego życia, to wtedy będziemy działać już na innym etapie i tak bardziej konkretnie. (...) Mogę mu oddać stery i sobie super radzi. Jestem bardzo zadowolona z tego. - powiedziała wprost Agnieszka.

Karolina i Roland z "Rolnik szuka żony" zmniejszają dystans w swojej relacji

Z kolei u Rolanda z "Rolnika" wielki przełom! Do tej pory ta para była postrzegana jako najmniej zdecydowana, a Karolina chciała wrócić do domu tuż przed tym, jak rolnik ja wybrał. Teraz przyszła pora na rewizytę. Roland przyjechał do Karoliny z kwiatami i nie ukrywa, że się zakochuje!

Myślę, że się zakochuje. To jest wyjątkowa dziewczyna. - powiedział Roland

Karolina zadbała o aktywnie spędzony dzień na grach, pikniku w parku i spotkaniu z jej przyjaciółkami. Para zadeklarowała, że razem spędzi cały weekend, który mają poświęcić na poznanie rodziców wybranki rolnika. Do tej pory Karolina z dużym dystansem podchodziła do relacji z Rolandem, ale wygląda na to, że to się zmienia. Para nie tylko trzyma się za ręce, przytula, ale też snuje wspólne plany, choć o przeprowadzce Karolina na razie nie chce słyszeć...

Ja jestem szczęśliwa, bo on ze mną rozmawia. Myślę, że na ten moment powoli coś się pojawia. Nie jest mi obojętny i miejmy nadzieję, że tak zostanie, że będzie się to rozwijało w dobrym kierunku. Nie przeszkadza mi to, że łapie mnie za rękę czy mnie przytuli. Nawet czuje się wtedy lepiej, tak bezpiecznie przy nim. - zapewniła Karolina

