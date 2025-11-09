Roland to uczestnik aktualnej edycji „Rolnik szuka żony”, który prowadzi gospodarstwo warzywne i poszukuje partnerki życiowej. W mediach określany jest jako przystojny i spokojny mężczyzna, który mimo swoich 37 lat wciąż nie znalazł ukochanej.

Roland z "Rolnik szuka żony" wybrał Karolinę - co dalej?

W najnowszym odcinku programu Roland zredukował grono swoich kandydatek i wyraził jednoznaczną sympatię wobec jednej z nich – Karoliny. W rozmowie przyznał, że spośród wszystkich wybranych kandydatek właśnie ona zrobiła na nim największe wrażenie. W jego słowach znalazło się bezpośrednie:

Chciałbym, żeby Karolinka ze mną została.

Karolina po podjętej przez Rolanda decyzji była wyraźnie zaskoczona, że to właśnie ją wybrał.

Gdyby Roland się pierwszy nie odezwał, to powiedziałabym, że wyjeżdżam, ale zrobił pierwszy ten krok. Powiedział, że zostaję. Na razie daję temu szansę, nie mówię nie - wyjawiła Karolina.

Roland dodał, że spodobało się mu się w Karolinie, to, że jest w niej siła walki i że walczyła od niego.

Czy Karolina ma wątpliwości, czy chce stworzyć relację z Rolandem?

Nie obyło się bez wątpliwości ze strony Karoliny, która podczas programu zarzuciła Rolandowi, że za mało z nią rozmawia.

Podchodzę do tego z dystansem raczej. Tak na razie zostanie. Może jak się postara to coś się zmienił (...). Ja wiem, że podobam mu się fizycznie i jest to przyciąganie, ale dla mnie to nie jest fundament w związku. Dla niego trochę tak - powiedziała Karolina.

Jedyne, na czym teraz mi zależy na dwóch rzeczach, to jest rozmowa i szczerość i nic od niego więcej nie oczekuję - dodała.

Karolina stwierdziła, że największy problem w Rolandzie jest to, że o wszystko się pyta: "co czuje"; "co by chciał". Wyjawiła, iż uważa, że rolnik jest niezdecydowany i powinien najpierw popracować nad sobą, żeby wejść w jakikolwiek związek.

Ja wiem, czego chcę, a ty tak chyba nie do końca. To nie na tym polega, że będę z tobą i będę prowadziła cię za rączkę. Jakbym chciała kogoś poprowadzić za rączkę, to wybrałabym się na spacer ze swoimi siostrzeńcami - wyznała Karolina.

Finalnie Karolina podjęła decyzję, że wyjedzie z gospodarstwa Rolanda. Nie przekreśliła jednak ich znajomości. Kandydatka stwierdziła, że wierzy w to, że jest w stanie coś stworzyć z rolnikiem.

Wyboru Rolanda można uznać za przełomowy moment w jego historii w programie – pokazuje, że jest gotów na poważny krok. Teraz wynik stawia pytanie: czy faktycznie uda mu się zbudować związek, czy też decyzja okaże się jedynie elementem show?

