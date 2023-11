Pierwsza edycja "Love Island. Wyspa miłości" już się zakończyła, a zwycięska para Sylwia i Mikołaj wybrali miłość. Ich uczucie rodziło się powoli, ale - jak widać - udało im się przekonać widzów, że jest prawdziwe.

Internauci mają jednak wątpliwości, czy to właśnie ta para powinna wygrać. Zarzucają im, że przez cały czas jedynie udawali, a po programie ich związek szybko się rozpadnie. W dodatku pojawiły się pytania, dlaczego nie pokazano wyników procentowych wszystkich par!

Zobaczcie, co jeszcze zauważyli Internauci podczas wielkiego finału!

Zwycięstwo Sylwii i Mikołaja wywołało mnóstwo komentarzy. Wątpliwości kierowanych pod adresem pary jest naprawdę sporo. Jeszcze w finale oboje deklarowali, że zamierzają być razem:

Jednak Interanauci mają spore wątpliwości, czy para faktycznie była szczera w programie. Wiele osób zarzuca im, że przez cały czas "grali", a Mikołaj tylko dzięki Sylwii wygrał 50 tys. zł!

Zobaczymy jak zgasna flesze i kamery co zostanie z tej miłości... Życzę Im jak najlepiej, ale... CZAS POKAŻE co było grą, a co prawdą ????????

Jak ludzie mogli uwierzyć Mikołajowi, (...) A Sylwia wyeliminowała swoją przyjaciółkę, No ale udało się, hajs mają

Dzięki Sylwii Mikołajowi w niecałe 6 tygodni wpadło 50 tysi