Antek Królikowski wygrał program "TVN Gwiazdy". W ostatnim odcinku okazało się, że agentem jest Hubert Urbański, a Antek i Tamara dotrwali przy agencie do finału. Ostatecznie okazało się, że Tamara przegrała jednym punktem! Królikowski zgarnął pieniądze z show i od razu zaczęły padać pytania, co Antek zrobi z pieniędzmi. Niektórzy byli zniesmaczeni, że młody aktor nie podzielił się wygraną z Tamarą, która w show stworzyła z nim sojusz. Antek skomentował sprawę w "Dzień Dobry TVN".

Skoro jesteśmy na żywo, to... Tamara, skuter już do Ciebie jedzie! Bezczelny sojusz forever! - powiedział Antek na antenie TVN, po czym dodał: Dziwnie się czuję, bo wszyscy oczekują ode mnie jakichś zachowań. A ja tych pieniędzy z wygranej nawet jeszcze nie dostałem! - dodał Antek.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu pojawiły się nawet plotki, że mama Antka, Małgorzata Ostrowska-Królikowska nakazała Antkowi zainwestowanie pieniędzy wygranych w "Agencie". W co? Troskliwa mama od razu chciała, by jej syn rozsądnie rozdysponował wygraną, lecz Antek podobno nie chciał się na to zgodzić.

A wy uważacie, że Antek powinien podzielić się wygraną z Tamarą?

Czy jednak cała wygrana należy się tylko jemu?