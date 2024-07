Komu Jacek Jeschke kibicuje w Tańcu z Gwiazdami? Zapytaliśmy o to tancerza jeszcze przed półfinałem show. Trafnie wytypował, że w finale zobaczymy Roberta Wabicha i Hanię Żudziewicz oraz Olgę Kalicką i Rafała Maseraka. Trzyma jednak kciuki za Roberta. Ale jak sam podkreśla, nie ze względu na to, że tańczy z Hanią, z którą on występuje w turniejach tanecznych:

Moje serce po stronie jest po stronie Roberta, jest totalnym zaskoczeniem, ja czasami jestem w szoku jak na niego patrzę, jaki on ma feeling! - mówi nam Jacek.

Jacek Jeschke w Tańcu z Gwiazdami