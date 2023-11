1 z 5

Komentarze fanów po wywiadzie Lewandowskich u Wojewódzkiego

Anna i Robert Lewandowscy podziękowali fanom za pozytywy odbiór ich pierwszego wspólnego wywiadu telewizyjnego. Popularne małżeństwo we wtorek 28 listopada pojawiło się w programie Kuby Wojewódzkiego. W talk-show opowiedzieli m.in. o swoim życiu prywatnym, w tym opiece nad córeczką Klara. Nie zabrakło również zabawnych, a momentami kontrowersyjnych momentów. Kuba Wojewódzki zapytał Anię, co by zrobiła, gdyby Robert zjadł kebab na mieście. Z kolei piłkarz musiał odpowiedź o krępującej sytuacji, która miała miejsce w szatni po meczu z Czarnogórą, kiedy kapitan naszej kadry przywitał prezydenta Andrzeja Dudę w samym ręczniku.

Anna i Robert Lewandowscy nie dali się jednak wyprowadzić z równowagi tymi pytaniami. Zachowali dystans do samych siebie, a cała rozmowa wypadła bardzo naturalnie. Pierwszy wspólny wywiad Lewandowskich bardzo spodobał się wielbicielom pary! Po emisji odcinka w sieci aż zaroiło się od komentarzy z komplementami. Co piszą fani? Przeczytaj na następnej stronie!

