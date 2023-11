Diana miała nadzieję, że udział w programie "Rolnik szuka żony" pozwoli jej znaleźć miłość. Tak się jednak nie stało. Okazuje się, że show TVP1 przyniosło dla niej zupełnie inną niespodziankę. Diana poznała bowiem prawdziwą przyjaciółkę.

Diana i Natalia z "Rolnik szuka żony 6" są przyjaciółkami

Diana zgłosiła się do "Rolnik szuka żony", ponieważ w oko wpadł jej Seweryn. Jej konkurentką do serca rolnika była między innymi Marlena. Seweryn nie ukrywał, że jest to jego faworytka. Dlatego Diana postanowiła na własne życzenie odejść z programu. Poczuła się również oszukana, ponieważ rolnik nie chciał się jej przyznać do tego, że poza show kontaktował się z Marleną.

Choć wydawać by się mogło, że "Rolnik szuka żony" przyniósł Dianie jedynie rozczarowanie, jest zupełnie inaczej. Okazuje się bowiem, że na planie dziewczyna nawiązała przyjaźń z Natalią, która z kolei starała się o serce Sławomira. Panie wciąż otrzymują bliski kontakt. Chętnie chwalą się również wspólnymi zdjęciami na Instagramie.

