Łukasz z 5. edycji "Rolnik szuka żony" zaprosił do domu 3 kandydatki. Ale już chyba wie, do której mocniej bije mu serce. Starannie przygotował gospodarstwo na przyjazd dziewczyn. Albo, jak mówiła prowadząca show Marta Manowska, na przyjazd tej jedynej… Ustawił basen, wyrównał teren.

O kim mowa? Widać to było od razu przy czułym powitaniu pod domem.

Tęskniłem za tobą - mocno przytulił na powitanie Agatę. A mikrofon przypięty do koszuli rolnika nagrał jego bicie serca.

Normalnie ręce mi latają. Coś pięknego. No dawno się tak nie czułem. Teraz jak przebiegła do samochodu po torebkę, to nie mogłem wzroku oderwać. Coś pięknego. To jest to - mówił poruszony.