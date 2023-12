Klaudia wyraźnie otwiera się przed fanami i w sieci pokazuje coraz bardziej osobiste kadry. Najnowszym zdjęciem z pewnością zaskoczyła wielu. Trudno bowiem dojrzeć, że to naprawdę ona.

Klaudia z "Rolnik szuka żony" nie do poznania

Klaudia Waśko wzięła udział w 9. edycji "Rolnik szuka żony" i, jak pokazały listy, cieszyła się ogromną sympatią mężczyzn. Do swojego gospodarstwa zaprosiła tylko kilku z nich, ale tylko jeden zdobył jej serce. Widzowie z zapartym tchem obserwowali relację Klaudii i Valentyna, których dość szybko połączyło uczucie. Para jest razem do dziś i wiedzie szczęśliwe życie.

Rolniczka coraz śmielej dzieli się na Instagramie kadrami ze swojego życia, a na wielu z nich oczywiście możemy dostrzec Valentyna. Tym razem jednak pochwaliła się nieco inną, bardziej osobistą fotką! Co takiego pokazała?

Klaudia z "Rolnik szuka żony" Instagram@k__klaudi

Klaudia udostępniła na InstaStory zdjęcie z okresu, gdy miała zaledwie 13 lat! Nosiła wtedy duże okulary korekcyjne, miała o wiele ciemniejsze włosy, a w nich ozdobną wstążkę. Co od razu rzuca się w oczy, to bardzo delikatny, nieśmiały uśmieszek posłany w stronę obiektywu - dziś Klaudia pozuje do zdjęć z większą pewnością siebie i uśmiechem od ucha do ucha.

Trudno jednak nie zgodzić się, że na archiwalnej fotografii Klaudia jest do siebie zupełnie niepodobna. Z takim też zresztą pytaniem zwróciła się do obserwatorów, dając im kilka odpowiedzi do wyboru, jednak większość odpowiedziała, że "wcale nie jest podobna" do siebie z teraz.

Może jedna fotka zachęci Klaudię do częstszego dzielenia się swoimi wspominkami, a dzięki temu fani poznają ją jeszcze lepiej.

