Marta Paszkin zdecydowanie jest jedną z lepiej zapamiętanych uczestniczek "Rolnik szuka żony". Po programie zaczęła być też bardziej aktywna na Instagramie, gdzie dziś chętnie dzieli się z odbiorcami również i osobistymi informacjami. Teraz postanowiła wyjawić, jak zmieniła się jej sylwetka w ciąży. Pisze o nadprogramowych kilogramach, które wynikają nie tylko z rosnącego brzuszka.

Fani programu "Rolnik szuka żony" doskonale kojarzą Martę Paszkin i Pawła Bodziannego, którym udało się znaleźć miłość przed kamerami. Co więcej, szybko zdecydowali się na ślub i założenie rodziny. Marta jest obecnie w trzeciej ciąży, natomiast dla niej i dla Pawła będzie to druga wspólna pociecha.

Była uczestniczka "Rolnika" nie ma oporów przed pokazywaniem w sieci bardziej prywatnych kadrów i stara się na bieżąco informować fanów, których zresztą zgromadziła już na Instagramie przeszło 120 tysięcy, o przebiegu ciąży. Ostatnio wrzuciła zdjęcie, na którym tuli jedną ze swoich pociech i zdradziła, ile jak dotąd przybrała w ciąży.

Zobacz także: Ciężarna Marta Paszkin przekazała wieści ws. nienarodzonej córki. Lekarz nie zostawił wątpliwości

Chociaż póki co waga wskazuje 12 kilogramów na plusie, jak zaznaczyła, na co dzień dźwiga o wiele więcej.

Moja ciąża to póki co jakieś 12 kg do przodu, Adaś waży pewnie też z 12 kg, więc wychodzi że na co dzień noszę ''nadprogramowe'' 24 kg… Ale jest to najwspanialszy ciężar

- napisała.