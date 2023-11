Tym konfliktem żyli wszyscy widzowie "Top Model". Klaudia i Kinga za nic nie mogły dojść do porozumienia. Między nimi wciąż dochodziło do spięć, co czasem utrudniało pracę. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co zaszło między dziewczynami. Teraz, gdy emocje już opadły, Klaudia El Dursi opowiedziała nam o kulisach tego konfliktu. Czy poza kulisami show dziewczyny zdołały się pogodzić? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Klaudia El Dursi zdradziła kulisy swojego konfliktu z Kingą

