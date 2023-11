3 z 6

Kim jest Friz, czyli Karol Wiśniewski?

To absolutny król YouTube'a! 24-letni Karol słynie z tzw. daily vlog, czyli codziennych filmików na różne tematy, które biją rekordy w sieci! Swój kanał prowadzi od 2010 roku i przez 9 lat udało mu się uzbierać ponad... pół miliarda wyświetleń! Na Instagramie śledzi go aż 2,5 mln fanów! Podobnie jak jego dziewczyna Weronika, ma słabość do kolorów i odważnych stylizacji! Jego ulubieni wokaliści do Bedoes i Multi.