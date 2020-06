Kim jest testator i gdzie Bokassa obalił Dacko? Odpowiedzi na pytania z Milionerów

Kim jest testator, gdzie Bokassa obalił Dacko, Ryszard Kalisz o domniemanej jurności Niesiołowskiego. Te pytania okazały się dużym wyzwaniem dla uczestników 274. odcinka "Milionerów". Sprawdźcie, czy znalibyście prawidłowe odpowiedzi!

Poprawna odpowiedź: D. autor ostatniej woli.

Testator to spadkodawca, czyli osoba, która na wypadek śmierci, pozostawiła po sobie testament. Testament określa wolę zmarłej osoby, w której określa ona jak należy rozrządzić jej majątek.

Poprawna odpowiedź: A. w Republice Środkowoafrykańskiej.

1 stycznia 1966 roku Bokassa przeprowadził zamach stanu i ogłosił się prezydentem Republiki Środkowoafrykańskiej. W wyniku tego wydarzenia, został obalony dotychczasowy prezydent David Dacko. 20 września 1979 roku Dacko przy wsparciu wojsk francuskich przeprowadził pucz i obalił urzędującego dyktatora. Bokassa został skazany na karę śmierci, lecz ostatecznie wyrok odroczono, a były prezydent został wypuszczony na wolność.

Poprawna odpowiedź: A. domniemana jurność.

Ryszard Kalisz był obrońcą posła Stefana Niesiołowskiego, który był podejrzewany o załatwianie kontraktów na dostawy miału węglowego i fosforytów do Grupy Azoty w zamian za usługi seksualne. Na antenie telewizyjnej na zarzuty o jurności posła, Kalisz odpowiedział:

"Jeżeli nawet tak by było, a nie było, to czy to jest przestępstwo do zamykania ludzi? Albo do wniosku o uchylenie immunitetu? Za jurność?! No panie redaktorze, bój się pan Boga! "