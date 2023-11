Poznaliśmy już wszystkich uczestników nowej edycji "Big Brothera". Jedną z bohaterek programu prowadzonego m.in. przez Agnieszkę Woźniak-Starak czy też Filipa Chajzera jest Klaudia Marchewka. 26-latka ledwo co przekroczyła progi domu Wielkiego Brata, a już wzbudziła spore zainteresowanie wśród widzów. Wszystko z powodu swoich pasji. Dziewczyna ma ich naprawdę wiele! Przeczytajcie, co robi Klaudia Marchewka na co dzień. Skąd ona bierze na to siłę?!

Klaudia Marchewka - kim jest?

Klaudia Marchewka to prawdziwy wulkan energii. 26-latka pracuje jako kierowca karetki, a także jest ochroniarzem podczas imprez masowych. Klaudia niczego się nie boi. Krakowianka trenowała sztuki walki Muay Thai, biega maratony i jeździ na motocyklu!

Odrzuca słodki, kobiecy wygląd - z wyboru jest typem chłopczycy. Regularnie bierze udział w maratonach, a jej największym osiągnięciem jest maraton w Singapurze. Lubi się otaczać pozytywnymi ludźmi, ponieważ sama jest pełna optymizmu i radości - czytamy na stronie "Big Brothera".

Uczestniczka ma dopiero 26 lat, a już została matką zastępczą dla swojego młodszego brata. Klaudia podjęła się opieki nad nim po śmierci mamy. Rodzeństwo dzieli 14 lat różnicy.

Miałam bardzo wiele momentów załamania i myślałam, że nie dam rady - wyznała w programie Klaudia. - Kiedyś ktoś mi pomógł i teraz ja staram się pomóc innym po prostu - dodała.

Mało tego, uczestniczka "Big Brothera" rapuje! Zdaniem jej brata jest "czasami miła, bardzo szalona, ale i dziecinna".

Big Brother wielkim hitem

Reality show w stacji TVN7 można oglądać od 17 marca. Według portalu wirtualnemedia.pl premierowy odcinek oglądało średnio 2,23 mln widzów! Program można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20. O 9.50, 13.35 i 16.40 są emitowane specjalne wejścia na żywo. W każdą niedzielę o godz. 20 dom Wielkiego Brata opuści jeden z uczestników. Wyjątkowo po pierwszej dobie z programem pożegnała się Agnieszka Raczyńska, która przegrała (głosami widzów) walkę o pobyt z Maciejem Borowiczem.

Czy Klaudia Marchewka ma szansę dojść do finału? Czas pokaże, co Wielki Brat przygotował dla uczestników!

