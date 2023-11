Sylwia i Mikołaj to para, która zyskała największą sympatię widzów programu "Love Island. Wyspa miłości". To dzięki ich głosom udało im się wygrać główną nagrodę w wysokości 100 tys. złotych. Sylwia i Mikołaj nie od razu jednak stworzyli związek. Początkowo próbowali znaleźć szczęście u boku innych partnerów. Dość długo łączyła ich tylko przyjaźń. W którym momencie poczuli do siebie coś więcej? Zobaczcie, co zdradzili przed kamerą Party.pl!

Sylwia i Mikołaj po programie spędzają ze sobą każdą chwilę! Kibicujecie im?

