TVN szykuje nowy program rozrywkowy! "You're back in the room" to show oparty na brytyjskim formacie, w którym zahipnotyzowani uczestnicy walczą o duże pieniądze. Będzie to pierwszy tego typu program w Polsce. Show na być zrealizowany z dużym rozmachem. Choć nie wiadomo jeszcze, jaki tytuł otrzyma nowy program TVN, to pewnym jest, że show pojawi się w ramówce stacji już wkrótce, informuje portal Wirtualnemedia.pl. W każdym odcinku wystąpi drużyna kilku osób, z których każda zostanie wprowadzona w stan hipnozy. Hipnotyzer każdemu przydzieli inną rolę, a następnie uczestnicy będą poddawani różnym zadaniom. Przy show będzie pracował profesjonalny hiponoterapeuta. Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi polską wersję "You're back in the room".

Kiedy polska premiera "You're back in the room"?

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, nowy show TVN prawdopodobnie trafi do wiosennej ramówki stacji. Trwają poszukiwania osób, chętnych od udziału w programie. Stacja jest już po pierwszych castingach. Program był świetnie odebranych w takich krajach jak Australia, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia czy Kolumbia. Czy równie pozytywnie będzie odebrany również w Polsce?

Kogo widzielibyście w roli prowadzącego polskiej edycji "You're back in the room"?

Hubert Urbański doskonale hipnotyzuje widzów pytaniami w "Milionerach". ;)

ONS

A może fenomenalna Kinga Rusin?