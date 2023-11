Miała amputowaną nogę, jeździła na wózku, ale jeszcze myślę, że ten nasz program i to, że byliśmy z nią, że staraliśmy się jakoś dać jej taką nadzieję na przyszłość, że to był jej fajny, dobry czas. Ale niestety... bardzo mnie to zabolało, kiedy się okazało, że Marta odeszła. Mam anioła, którego dostałam od Marty nauczycielki. Kiedy patrzę na tego anioła to zawsze o Marcie pamiętam - przyznaje w rozmowie z viva.pl.