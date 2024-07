Kasia z Grabówki z programu "Rolnik szuka żony" postanowiła znaleźć męża przez ogłoszenie - donosi Fakt24.pl! Sympatyczna uczestniczka show wzięła sprawy we własne ręce. Jakiego partnera poszukuje?

Kasia z "Rolnik szuka żony" szuka męża

Choć uroczej mieszkance wsi Grabówka niedaleko Białegostoku nie udało się znaleźć partnera w programie "Rolnik szuka żony", to rolniczka nie traci nadziei na udane małżeństwo. Kasia liczy na to, że los się do niej uśmiechnie, lecz postanowiła nieco mu pomóc. Zamieściła ogłoszenie, w którym wylicza swoje liczne zalety, zachęcając potencjalnych kandydatów na przyszłego małżonka:

Jestem energiczną kobietą, z ogromnym poczuciem humoru. Masz teraz niepowtarzalną okazję poznania mnie, a być może nawet spędzenia ze mną całego życia - napisała Kasia w ogłoszeniu cytowanym przez portal Fakt24.pl.

Rolniczka zachęca do wysyłania listów pocztą elektroniczną oraz przesyłania swoich "sympatycznych zdjęć" na adres emailowy: Kasia.Grabowka@wp.pl.

Mam nadzieję, że najbliższe walentynki spędzimy już we dwoje… - zachęca sympatyczna Kasia.

Trzymamy kciuki, by 2016 okazał się dla Kasi szczęśliwy w miłości!

Katarzyna ma 30 lat i wraz z rodzicami i bratem mieszka w małej miejscowości pod Białymstokiem. Absolwentka Mechaniki i...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Grzegorz Bardowski i Ania Warachim z programu "Rolnik szuka żony" zaręczyli się

Marta Manowska nie tylko prowadzi program, ale także doradza jego uczestnikom