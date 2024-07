Katarzyna Tusk pojawiła się w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała o sukcesach swojej książki "Elementarz stylu", który jest prawdziwym bestsellerem. Do kiego skierowana jest publikacja?

Do wszystkich moich czytelniczek bloga. Z badań wyszło, że jest to kobieta w wieku od 25 do 35, mieszkająca wszędzie. ... Uważam, że dobrego gustu można się nauczyć i mam nadzieję, że w tej książce to udowodnię - mówiła Kasia