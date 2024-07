W 8. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" zobaczymy wiele znanych gwiazd, a wśród nich - Kasię Moś! Możemy być pewni, że jej występy dostarczą nam masę niezapomnianych wrażeń, ale na to musimy jeszcze trochę poczekać. Na razie artystka przygotowuje się do udziału w programie. Jak wyglądają takie przygotowania? Z ust Kasi Moś padły mocne słowa! Nie uwierzysz, co muszą znieść znane gwiazdy, zanim staną na scenie show "Twoja twarz brzmi znajomo"! Artystka zdradziła nam również, w kogo chciałaby się wcielić w programie. Zobacz materiał wideo!

Reklama

Zobacz: Na Eurowizji nie obyło się bez skandali. Komentarz dziennikarza wzbudził kontrowersje. Co mówił o Kasi Moś?

Przeczytaj też: Oto pełna lista gwiazda ósmej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Zobacz także

Kasia Moś wystąpi w show "Twoja twarz brzmi znajomo"

Obecnie Kasia Moś przygotowuje się do udziału w show