Kasia i Piotr wystąpili w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", a w sieci zawrzało! "Nie wyglądają na szczęśliwą parę"

Internauci skomentowali występ Kasi i Piotra w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony". Jak ocenili zachowanie pary w specjalnej odsłonie programu? Fani są podzieleni! Jedni uważają, że nie widać, żeby Kasia i Piotr byli razem szczęśliwi, inni stanęli w ich obronie.

Spójrzcie tylko na te komentarze, które pojawiły się w sieci po emisji "Rolnik szuka żony"!

Internauci gorzko o związku Kasi i Piotra

Kasia i Piotr wzięli udział w czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Początkowo o względy rolnika walczyły trzy inne kandydatki, ale kiedy kobiety wróciły do swoich domów, w gospodarstwie Piotra pojawiła się Kasia. Choć napisała list do rolnika, to ze względu na pracę nie mogła pojawić się na nagraniach pierwszego odcinka programu TVP. Między Kasią a Piotrem szybko pojawiło się uczucie, a kilka miesięcy później para ogłosiła, że zostanie rodzicami.

Syn rolnika i jego żony urodził się dwa lata temu i dziś jest już dużym chłopcem! Fani "Rolnik szuka żony" mogli zobaczyć Aleksa w świątecznym odcinku programu, gdzie towarzyszył rodzicom. Kasia i Piotr w rozmowie z Martą Manowską opowiadali, jak dziś wygląda ich życie.

Moje życie zmieniło się diametralnie. Wcześniej to ja prowadziłem taki imprezowy tryb życia. Teraz rodzina, to coś innego, wiadomo, że ma się więcej obowiązków i odpowiedzialności, bo nie tylko za siebie - mówił Piotr. Nowy taki, nowy Piotrek, zrobił się rodzinny. Potrafi przyjść spędzić 10 minut z Aleksem, mimo że wraca późno, jest zmęczony, żeby się z nim pobawić - dodała Kasia.

Niestety, okazuje się, że nie wszyscy internauci pozytywnie odebrali Kasię i Piotra! Po świątecznym odcinku w sieci zawrzało:

- Więcej rolniku poświęć czasu i uwagi swojej żonie, bo na tle innych pań, wyszła na najbardziej smutną, samotną i zgaszoną, a pamiętamy ją inaczej..

- Bardzo dziwna atmosfera panowała w tym domu. Niestety nie wyglądają na szczęśliwą parę. Wydaje się jakby na każdym kroku chcieli sobie dogryźć, nawet z choinką.

- Nie widać tutaj szczęścia. Zwłaszcza po Pani Kasi.

- Kasia tak mówiła jakby nie miał czasu dla niej i ona taka smutna. Oby im się udało bo fajną są parą 😉- komentują niektórzy fani programu.

Jednak inni stanęli w obronie Kasi i Piotra!

- Fajni są i na pewno szczęśliwi! Po 3 minutach jakieś dziwne psychologiczne diagnozy strzelacie, a oni po prostu nie mają parcia żeby publicznie obnosić się ze swoim szczęściem. Synek rezolutny i bardzo pocieszny 🤗

- Bardzo fajnie wyglądali! Nic się nie zmienili. Chłopczyk cudowny😍

Nic dziwnego ze spięci przed kamerami, wiedzieli co znowu ich czeka- komentarze nie zawsze pochlebne. Nawet świąteczny odcinek trzeba zhejtować. Oj brzydko.

- Dla mnie są super, widać, że kamera ich peszy, już w odcinkach tak było, ale to tylko świadczy, że naturalni, nie gwiazdorzy.

- Bardzo sympatyczni, poukładani, chłopczyk cudny 🤗 dużo szczęścia im życzę! ✊- czytamy na Facebooku.

Widzieliście świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony"? Spójrzcie na fragment programu z udziałem Kasi i Piotra! My cały czas mocno im kibicujemy!

Kasia i Piotr pokazali syna w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony".

Kasia i Piotr poznali się na planie 4. edycji "Rolnik szuka żony".